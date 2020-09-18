BİST1.1110.32EURO8.950.03USD7.540.00ALTIN472.51-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Taşkınları önleyecek
    ABONE OL
    18.09.2020 - 00:03 |

    Taşkınları önleyecek

    Taşkınları önleyecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de özellikle kış aylarında denizin yükselmesi sonucundaki su baskınlarını önlemek için Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni hazırladı. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alarak devam eden ve 4 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje için halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi.

    Deniz önüne set

    Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Denizin önünde gerçekten sağlam, içeri doğru devamlılığı, dışarıya doğru da yüksekliği yeterli düzeyde olan bir set olacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, “Artık Mavişehir’de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

    Son dakika... Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Süper Loto sonuçları tıkla, öğren sorgulama ekranı - 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online'da

    Süper Loto sonuçları tıkla, öğren sorgulama ekranı - 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu Milli Piyango Online'da

    Sıradaki Haber