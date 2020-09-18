Taşkınları önleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir’de özellikle kış aylarında denizin yükselmesi sonucundaki su baskınlarını önlemek için Mavişehir Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni hazırladı. Peynircioğlu Deresi yakınındaki Deniz Kent Restoran önünden başlayıp kuzeye doğru Mavi Ada bölgesini de içine alarak devam eden ve 4 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje için halkın bilgilendirilmesi toplantısı düzenlendi.

Deniz önüne set

Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Denizin önünde gerçekten sağlam, içeri doğru devamlılığı, dışarıya doğru da yüksekliği yeterli düzeyde olan bir set olacak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, “Artık Mavişehir’de bu tür su baskınlarını görmeyeceğiz” diye konuştu.