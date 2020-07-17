BİST118.8080.91EURO7.810.05USD6.860.06ALTIN396.08-0.73
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tatilcelere doğal duş
    ABONE OL
    17.07.2020 - 00:04 |

    Tatilcelere doğal duş

    Tatilcelere doğal duş

    Datça’da denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Taşlık Plajı önünde, dağdan gelen su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan göl, içerisindeki minerallerle şifada dağıtıyor. 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilip turizme kazandırılan tarihi değirmene gelen suyun büyük bölümü denizle buluşurken, gölden dökülen suların oluşturduğu küçük şelale, tatilcilere doğal duş hizmeti veriyor. DHA

    Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

    Sıradaki Haber