Tatilcelere doğal duş

Datça’da denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Taşlık Plajı önünde, dağdan gelen su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan göl, içerisindeki minerallerle şifada dağıtıyor. 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilip turizme kazandırılan tarihi değirmene gelen suyun büyük bölümü denizle buluşurken, gölden dökülen suların oluşturduğu küçük şelale, tatilcilere doğal duş hizmeti veriyor. DHA