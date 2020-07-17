17.07.2020 - 00:04 |
Tatilcelere doğal duş
Datça’da denize 50 metre mesafedeki Ilıca Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Taşlık Plajı önünde, dağdan gelen su kaynağının etrafı duvarlarla çevrilerek oluşturan göl, içerisindeki minerallerle şifada dağıtıyor. 2008 yılında Datça Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilip turizme kazandırılan tarihi değirmene gelen suyun büyük bölümü denizle buluşurken, gölden dökülen suların oluşturduğu küçük şelale, tatilcilere doğal duş hizmeti veriyor. DHA
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.