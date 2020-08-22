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    HaberlerEge Haberleri Tatilci görünümlü hırsızlar yakalandı
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    22.08.2020 - 00:03 |

    Tatilci görünümlü hırsızlar yakalandı

    Marmaris’te özel araçlarıyla geldikleri otelde hem tatil yapıp hem de üç günde üç evi soyan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Tatilci görünümlü hırsızlar yakalandı

    Otele yerleştikleri gün çevredeki lüks evleri takibe alan hırsızlar, tespit ettikleri 3 lüks evi, birer gün arayla gece girerek soydu. Bir eve daha girmeye çalışırken bir mahalle sakininin görmesiyle harekete geçen İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra iki kişiyi yakaladı. Hırsızların altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 lira para çaldığı belirlendi. l Ali gündoğan dha

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