27.06.2020 - 00:01 |
Tatilci muaf tutuldu
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, turistik ilçelerde tatil için bulunanların, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirten Mete, kentte tatil yapan ziyaretçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasını istediklerini ifade etti, “Muaf kararı İçişleri Bakanlığımız tarafından alındı. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. l AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.