Tatilci muaf tutuldu

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, turistik ilçelerde tatil için bulunanların, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajları kullanıp, turistik ziyaretler gerçekleştirebileceğini bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirten Mete, kentte tatil yapan ziyaretçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasını istediklerini ifade etti, “Muaf kararı İçişleri Bakanlığımız tarafından alındı. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi. l AA