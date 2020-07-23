‘Tatilcilerin sağlığı en önemli unsur’

İşletme, özel olarak paketlenen havlular ve şezlonglar arasında koruduğu mesafelerle tatilcilerin sağlığını ön planda tutuyor. Avrupa mimarisiyle tasarlanmış dekoruyla dikkat çeken mekân, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. İşletmeciler, “Kovid-19’a karşı bütün önlemleri aldık. Tatilcilerin içi rahat olsun” dedi.