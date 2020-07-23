23.07.2020 - 00:02 | | AYBERK GÖKBAK
‘Tatilcilerin sağlığı en önemli unsur’
2019’un yaz aylarında Çeşme’de eğlence hayatına merhaba diyen Boheme Beach Club, konuklarını Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ağırlıyor.
İşletme, özel olarak paketlenen havlular ve şezlonglar arasında koruduğu mesafelerle tatilcilerin sağlığını ön planda tutuyor. Avrupa mimarisiyle tasarlanmış dekoruyla dikkat çeken mekân, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor. İşletmeciler, “Kovid-19’a karşı bütün önlemleri aldık. Tatilcilerin içi rahat olsun” dedi.