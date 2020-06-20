‘Tatilde kitap okuyun’

Salgın sürecinin eğitimde de başarılı bir biçimde tamamlandığını belirten Töre, “Bu dönemde fabrika gibi çalışan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezleri ile eğitim camiası, sürecin görünmez kahramanları olmuşlardır. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi. Öğrenciler için tatilin, öğrenilen ve keşfedilenleri yaşama katma fırsatı olacağını kaydeden Töre, “Zamanınızı özellikle kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz” diye konuştu.