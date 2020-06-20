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    HaberlerEge Haberleri ‘Tatilde kitap okuyun’
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    20.06.2020 - 00:04 |

    ‘Tatilde kitap okuyun’

    MUĞLA genelinde eğitim-öğretim yılı, resmi ve özel olmak üzere 793 okulda görev yapan 13 bin 667 öğretmen ve 153 bin 293 öğrenciyle tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, tatil döneminde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

    ‘Tatilde kitap okuyun’

    Salgın sürecinin eğitimde de başarılı bir biçimde tamamlandığını belirten Töre, “Bu dönemde fabrika gibi çalışan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü, Bilim ve Sanat Merkezleri ile eğitim camiası, sürecin görünmez kahramanları olmuşlardır. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi. Öğrenciler için tatilin, öğrenilen ve keşfedilenleri yaşama katma fırsatı olacağını kaydeden Töre, “Zamanınızı özellikle kitap okuyarak değerlendirebilirsiniz” diye konuştu.

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