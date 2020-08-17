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    HaberlerEge Haberleri Tatilin rehberini evinize getiriyor
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    17.08.2020 - 00:02 |

    Tatilin rehberini evinize getiriyor

    Tarihçi, seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, “Butik Oteller... Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim” kitabında yer alan bilgiler ve fotoğraflarla yaz tatili planlarınıza rehberlik ediyor.

    Tatilin rehberini evinize getiriyor

    1 Haziran’da yola çıkarak, Eceabat’tan Antalya’ya Ege ve Akdeniz sahillerini 46 gün boyunca adım adım gezen yazar Tonguç, “Onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri inceledik. Tarihten ve bugünden bilgiler ekleyerek genişlettik. Her biri alanında fark yaratan işler yapan 9 kişilik bir ekibin de desteğini alınca, ayrıcalıklı bir değerlendirme çıktı ortaya. Bu sadece bir rehber değil, keyifle okunan sizi farklı alanlarda da zenginleştirecek bir yaz kitabı. Okuyun, fark edin, yeni keşifler için yollara düşün. Çünkü gezmek yaşamaktır!” dedi.

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