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    HaberlerEge Haberleri Tatlı imalathaneleri mercek altına alındı
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Tatlı imalathaneleri mercek altına alındı

    Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı.

    Tatlı imalathaneleri mercek altına alındı

    Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılarıyla inceleme yaptı. Koronavirüs önlemleri başta olmak üzere standartlara uymayan imalathanelere cezai işlem uygulandı. Eksiklerin bir an önce giderilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması için ihtar verildi.

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