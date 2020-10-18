85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tatlı yardım
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:02 |

    Tatlı yardım

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları’nda ortaokul öğrencileri ürettikleri balın gelirini ihtiyaç sahibi okullara gönderiyor

    Tatlı yardım

    Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri tamamen organik bal üreterek kurdukları kooperatif ile satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi okullara yardım ediyor

    Balçova baraj bölgesindeki 17 kovandan yılda ortalama 60-70 kilo bal aldıklarını anlatan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Öğrencilerimiz yılda 60-70 kilo bal üretiyor. Daha sonra okullardaki marketlerde ya da semt pazarlarında öğrenciler tarafından satılıyor. Çocukların üretim yanında ticaret bilgisi almasını da sağlıyoruz” dedi.

    Balın gelirinin yarısını paylaşan öğrencilerin, kalan kısmıyla da ihtiyaç sahibi okullara kütüphane, engelli sınıfı ve bilgisayar gibi bağışlar yaptıklarını dile getiren Özkaya, “Geçen yıl öğrencilerimizin ürettiği tarımsal ürünlerden 97 bin lira gelir elde ettik. Gelirimizin tümünü hayır işlerinde kullandık” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber