Tatlı yardım

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Ortaokul öğrencileri tamamen organik bal üreterek kurdukları kooperatif ile satarak elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi okullara yardım ediyor

Balçova baraj bölgesindeki 17 kovandan yılda ortalama 60-70 kilo bal aldıklarını anlatan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, “Öğrencilerimiz yılda 60-70 kilo bal üretiyor. Daha sonra okullardaki marketlerde ya da semt pazarlarında öğrenciler tarafından satılıyor. Çocukların üretim yanında ticaret bilgisi almasını da sağlıyoruz” dedi.

Balın gelirinin yarısını paylaşan öğrencilerin, kalan kısmıyla da ihtiyaç sahibi okullara kütüphane, engelli sınıfı ve bilgisayar gibi bağışlar yaptıklarını dile getiren Özkaya, “Geçen yıl öğrencilerimizin ürettiği tarımsal ürünlerden 97 bin lira gelir elde ettik. Gelirimizin tümünü hayır işlerinde kullandık” diye konuştu.