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    HaberlerEge Haberleri Tavas Kurbağası’nı koruma altına aldılar
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    19.08.2020 - 07:00 | | AA

    Tavas Kurbağası’nı koruma altına aldılar

    Anadolu’ya özgü dağ kurbağalarından Tavas Kurbağası’nın yaşam alanı olan Denizli Tavas’taki Çakıroluk mevkisindeki 9,16 hektarlık alan, koruma alanı ilan edildi.

    Tavas Kurbağası’nı koruma altına aldılar

    Anadolu’ya özgü dağ kurbağalarından Tavas Kurbağası’nın yaşam alanı olan Denizli Tavas’taki Çakıroluk mevkisindeki 9,16 hektarlık alan, koruma alanı ilan edildi. Akdağlar Çakıroluk mevkiinde yaşayan “Rana Tavasensis”in neslini korumak için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. 

    Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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