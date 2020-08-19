Tavas Kurbağası’nı koruma altına aldılar

Anadolu’ya özgü dağ kurbağalarından Tavas Kurbağası’nın yaşam alanı olan Denizli Tavas’taki Çakıroluk mevkisindeki 9,16 hektarlık alan, koruma alanı ilan edildi. Akdağlar Çakıroluk mevkiinde yaşayan “Rana Tavasensis”in neslini korumak için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.