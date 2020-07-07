Tavas’a verilen sözler tutuldu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Baharlar Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. Ekiplere kolaylıklar dileyen Zolan, bir süre asfalt serme makinesini kullandı. Ardından Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’ın eşliğinde sokakları dolaşan Zolan, mahalle sakinleriyle sohbet edip istek ve önerilerini dinledi. “Baharlar Mahallesi’ne söz vermiştik, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik” diyen Zolan, “Belediyeyle el ele verdik. Hemşehrilerimiz toz toprağa sabretti. Eser bıraktık, iz bıraktık” diye konuştu.