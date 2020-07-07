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    HaberlerEge Haberleri Tavas’a verilen sözler tutuldu
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Tavas’a verilen sözler tutuldu

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Baharlar Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi.

    Tavas’a verilen sözler tutuldu

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Baharlar Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını inceledi. Ekiplere kolaylıklar dileyen Zolan, bir süre asfalt serme makinesini kullandı. Ardından Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’ın eşliğinde sokakları dolaşan Zolan, mahalle sakinleriyle sohbet edip istek ve önerilerini dinledi. “Baharlar Mahallesi’ne söz vermiştik, içme suyu hatlarını, kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik” diyen Zolan, “Belediyeyle el ele verdik. Hemşehrilerimiz toz toprağa sabretti. Eser bıraktık, iz bıraktık” diye konuştu.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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