Tavşan istediler, geldi

CİMER’e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yıldız Tepe Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Arslan (13) ve kardeşi Eymen Arslan (4), evlerine tavşan alınmasını istedi. Ailenin, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazması üzerine konu hakkında bilgi sahibi olan kaymakamlık devreye girdi. Çocuklarla iletişime geçen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, tavşan alarak eve gitti ve sürpriz yaptı. Kafesteki tavşanı alan Mehmet Arslan, çok mutlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ilgililere teşekkür etti.