Taylıeli piknik alanı yeni yüzüyle açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden devir alınan Taylıeli Amfi Tiyatro’nun bağlantısı olan piknik alanı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hizmete açıldı. Tamamı deniz manzaralı arazi, piknik alanına çevrildi. İçerisinde kamelyalar, banklar, yürüyüş yolları bulunan alanda çocuklar için oyun alanları da yer alıyor.