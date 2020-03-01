01.03.2020 - 00:04 |
Taylıeli piknik alanı yeni yüzüyle açıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden devir alınan Taylıeli Amfi Tiyatro’nun bağlantısı olan piknik alanı Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hizmete açıldı. Tamamı deniz manzaralı arazi, piknik alanına çevrildi. İçerisinde kamelyalar, banklar, yürüyüş yolları bulunan alanda çocuklar için oyun alanları da yer alıyor.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.