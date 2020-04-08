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    Haberler Ege Haberleri Taze sebze-meyve kapınıza geliyor
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    08.04.2020 - 00:03 | | AYBERK GÖKBAK Milliyet

    Taze sebze-meyve kapınıza geliyor

    Taze sebze-meyve kapınıza geliyor
    AYBERK GÖKBAK Milliyet

    Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Poyrazlar Sebze Meyve Hali, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşın gıda ihtiyacını kapısına teslim ediyor. Hastalıkla mücadele edilen günlerde taze meyve ve sebzeyle beslenmenin önemine dikkat çeken hal yetkilileri, “Amacımız manavı evlere taşımak. Vatandaşın aklına gelen her ürünü hijyen kurallırına uygun şekilde paketleyip evlere ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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