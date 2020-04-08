08.04.2020 - 00:03 | | AYBERK GÖKBAK Milliyet
Taze sebze-meyve kapınıza geliyor
AYBERK GÖKBAK Milliyet
Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Poyrazlar Sebze Meyve Hali, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşın gıda ihtiyacını kapısına teslim ediyor. Hastalıkla mücadele edilen günlerde taze meyve ve sebzeyle beslenmenin önemine dikkat çeken hal yetkilileri, “Amacımız manavı evlere taşımak. Vatandaşın aklına gelen her ürünü hijyen kurallırına uygun şekilde paketleyip evlere ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.