Taze sebze-meyve kapınıza geliyor

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Poyrazlar Sebze Meyve Hali, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan vatandaşın gıda ihtiyacını kapısına teslim ediyor. Hastalıkla mücadele edilen günlerde taze meyve ve sebzeyle beslenmenin önemine dikkat çeken hal yetkilileri, “Amacımız manavı evlere taşımak. Vatandaşın aklına gelen her ürünü hijyen kurallırına uygun şekilde paketleyip evlere ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.