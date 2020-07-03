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    HaberlerEge Haberleri Taziyeye gelen konukta virüs çıktı
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    03.07.2020 - 00:01 |

    Taziyeye gelen konukta virüs çıktı

    Taziyeye gelen konukta virüs çıktı

    Edremit İkizçay Mahallesi’nde 27 Haziran günü, altında fırın ve pastane bulunan 2 bloktan oluşan 4 katlı apartman uygulanan koronavirüs karantinasına, taziye için şehir dışından gelenlerde Kovid-19 tespit edilmesinin neden olduğu öğrenildi.

    Trafik kazasında ablalarını kaybettiklerini söyleyen Murat Fırtına, “Cenazeye şehir dışından gelen misafirlerden biri rahatsızlanıp kontrole gitti ve koronavirüs pozitif çıktı. Binamız ve işletmemiz karantinaya alındı. Bu süreçte gerekli bütün kontroller yapıldı, işyerinde ve çalışanlarda hiçbir pozitif bulguya rastlanmadı. Tedbir amaçlı şu an çalışan tüm arkadaşlarımız ve binamızda 14 günlük önlem kuralı uygulanmakta” dedi. -DHA

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