Tebdirli olmakta her zaman fayda var

Koca Cami’de çalışmalara başlayan ekipler, Uzun Çarşı, alt geçit, tren garı ve kamuya açık alanları özel makinelerle dezenfekte etti. Çalışmaların kamu kurumlarında ve okullarda devam edeceğini belirten Özcan; “Vatandaşın da paniğe kapılmadan kişisel tedbirlerini almasında fayda var” dedi.