15.03.2020 - 00:10 |
Tebdirli olmakta her zaman fayda var
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, koronavirüse karşı ilçede gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını inceledi.
Koca Cami’de çalışmalara başlayan ekipler, Uzun Çarşı, alt geçit, tren garı ve kamuya açık alanları özel makinelerle dezenfekte etti. Çalışmaların kamu kurumlarında ve okullarda devam edeceğini belirten Özcan; “Vatandaşın da paniğe kapılmadan kişisel tedbirlerini almasında fayda var” dedi.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.