Tebeşire dikkat edin!

Tebeşirlerin tozlu ve tozsuz olmak üzere ikiye ayrıldığını anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Herhangi bir alerjiniz olmasa bile bağışıklık elemanlarımız olarak kabul edilen akciğerlerin içindeki kesecikler zarar görebilir. Keseciklerin üzerine tebeşir tozu serpilerek yapılan deneylerde hücrenin yaşlanmasını ve hücrenin kendini ortadan kaldırmasını tetikleyen bazı mekanizmaları çalıştırdığı ortaya çıktı” dedi.

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