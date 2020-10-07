07.10.2020 - 00:03 |
Tebeşire dikkat edin!
KIRTASİYE ürünleri satan malzemeciler okula gidemeyen öğrenciler için yazı tahtalarının evlere girdiğini söyledi, uzmanlar özellikle tebeşirle yazılan tahtalara karşı uyardı.
Tebeşirlerin tozlu ve tozsuz olmak üzere ikiye ayrıldığını anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu, “Herhangi bir alerjiniz olmasa bile bağışıklık elemanlarımız olarak kabul edilen akciğerlerin içindeki kesecikler zarar görebilir. Keseciklerin üzerine tebeşir tozu serpilerek yapılan deneylerde hücrenin yaşlanmasını ve hücrenin kendini ortadan kaldırmasını tetikleyen bazı mekanizmaları çalıştırdığı ortaya çıktı” dedi.
l NEVRA UÇKAÇ DHA