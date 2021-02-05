Tecrübeye kulak verin

İşadamı Kemal Zorlu, son olarak İzmir’i sarsan su baskınlarının nasıl önlenebileceğini anlattı. İzmir’de 61 yıldır Ege Yıldız ve Egeplast markasıyla altyapı boruları üreten ve birçok ülkeye ihracat gerçekleştiren Mazhar Zorlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, “Artık tecrübeye kulak vermenin zamanı gelmedi mi” dedi. Son iki yılda su baskınlarının Türkiye genelinde can ve mal kayıplarına neden olduğunu kaydeden Zorlu, “Yıllardır söylüyoruz. Kentlerin altyapısı için doğru projeler uygulanırsa, bu projeler gerçekleştirilirken kaliteli malzeme kullanılırsa, imar planları hazırlanırken, bölgelerin altyapı kapasiteleri göz önüne alınırsa, sorun kalmaz. Çözüm bu kadar basit” diye konuştu.

‘Doğru iş önemli’

Altyapı projelerinin, imar planlamalarına, bilimsel verilere, zemin etüdlerine ve bölgenin özelliklerine göre gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Doğru projeyi hazırladıktan sonra iş, doğru malzemeyi kullanmaya bağlı. Üzerine binecek yükü kaldırabilecek, basınca dayanıklı, kaliteli malzeme kullanımı önemli. Ucuz diye tercih edilen borular, zaman içinde defalarca patlayıp yenileme gerektirdiğinden daha pahalıya geliyor. Ucuz altyapı, pahalı oluyor.”