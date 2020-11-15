TED İzmir Koleji harekete geçti!

Kampanyaya bağışlayacaklar; tablet ya da dizüstü bilgisayarları TED İzmir Koleji ile irtibata geçerek okula ulaştırabilir ya da TR58 0013 4000 0162 5233 0000 02 IBAN numarasına dilediği miktarda para bağışında bulunabilir. Kampanya sonunda toplanan tutarın tamamı, tablet ve dizüstü bilgisayar alımında kullanılarak depremzede çocuklara bağışlanacak.