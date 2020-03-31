Tedarik zincirinin sağlam halkası

Tüm insanlığın sağlığıyla beraber dünya ekonomisini de etkileyen koronavirüs salgınında tüm şirketler, tedarik zincirinin devamlılığı için büyük çaba sarfediyor. Özellike, depo ve lojistik hizmeti veren şirketler, temel ihtiyaçların tüketiciye ulaşmasında kritik rol oynuyor. Arkas da, ana iş kolları olan denizcilik, lojistik ve liman gruplarında çalışanlarının sağlığı için gerekli önlemleri alıp sahada işin devamlılığını sağlamak üzere tüm imkanlarıyla çalışıyor.

Arkas Line, servis verdiği 68 limanda gemi operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

“Komple Lojistik” kavramını tam olarak sunan Arkas Lojistik de, evden erişim altyapısı sayesinde müşterileri ile sağlıklı iletişime kesintisiz şekilde devam ediyor. Arkas Lojistik, tüm operaasyonel süreçlerini yürütmek için ise tamamen Bimar ekipleri tarafından geliştirilen Lojistik Ortak Platform sistemi LOOP’u kullanıyor.

Marport Liman İşletmeleri de hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını odağına alarak saha ve gemi operasyonlarına devam ediyor. Acente Portal ile acenteler transit konteynerlere uygulanan X-ray hizmeti bilgisi, açma kapama tutanakları, seal bilgileri, interchange gibi raporların yanında tüm takipleri bu sistemden gerçekleştiriliyor.