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    HaberlerEge Haberleri Tedavide moralin önemini gösterdi
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Tedavide moralin önemini gösterdi

    Üçüncü evre meme kanseri tanısının ardından Kent Onkoloji Merkezi’nde başlayan kemoterapi sürecinde hastalığını unutmak için hikayeler yazan İzmirli iş kadını Canan Yemez (56) kendisinin ilacı oldu.

    Tedavide moralin önemini gösterdi

    Üçüncü evre meme kanseri tanısının ardından Kent Onkoloji Merkezi’nde başlayan kemoterapi sürecinde hastalığını unutmak için hikayeler yazan İzmirli iş kadını Canan Yemez (56) kendisinin ilacı oldu. 16 hikayenin yer aldığı Kemo Kafası’nın ardından da ikinci kitabı “Kalbini şifana aç. Asla Pes etme” ile hasta ve yakınlarına moral olmayı amaçladı.
    Kalbini açtı
    Neler hissettiğini tüm samimiyetiyle anlattığını belirten Yemez, “Amacım hasta psikolojisini ortaya koymaktı. Umutsuzluğun içinde kıvranan tüm kanser hastalarına ufuktaki ışığı görebilme gücünü vermesini diliyorum. Şifa da aşka benzer, aramayan bulamaz” diye konuştu. Yemez’in hastalığının takibini yapan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü de, “Hastalarımızdan bu süreçte sevdikleri şeylerle ilgilenmelerini, bir şeylerle meşgul olmalarını istiyoruz. Gerçekten de kişiyi mutlu kılan meşguliyetler tedaviyi olumlu etkiliyor. Canan hanım en canlı örneği” dedi.

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