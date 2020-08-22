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    HaberlerEge Haberleri Tedaviyi bıraktı düğüne katıldı
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    22.08.2020 - 00:01 |

    Tedaviyi bıraktı düğüne katıldı

    Koronavirüs salgını sürecinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atarak sağlık çalışanlarına destek veren Egeli ihracatçılar, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’u ziyaret ederek, sağlık personelinin gösterdiği özveriden dolayı teşekkür etti.

    Tedaviyi bıraktı düğüne katıldı

    Ziyareti, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz gerçekleştirdi. Jak Eskinazi, Türkiye’nin salgının başladığı ilk günden beri hızlı bir şekilde mobilize olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Öztop, bin kişiden oluşan filyasyon ekibinin sahada her türlü takibi sağladığını belirtti.

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