Tedbir, teniste de öncelik!

Sevgili sporseverler, hayatımızdaki “normal” kriterlerinin salgınla birlikte değişmiş olmasına rağmen “normal normaldir” anlayışıyla geçmişteki gibi yaşamaya çalışmanın ne kadar ağır bedellere malolabileceğini bizlere bu kez ne yazık ki tenis öğretti.



Dünya tenisinin yeniden hareketlenmesi için 31 Ağustos’ta başlaması planlanan ABD Açık öncesinde, tenisin bir numarası Novak Djokovic’in düzenlediği turnuvada yaşanan skandallar pes dedirtti.



Novak Djokovic Vakfı tarafından yardım toplama maksadıyla düzenlenen Adria Tur’dan arka arkaya kötü haberler geliyor. Organizasyon kondisyoneri Marko Paniki ve Hırvat tenisçi Borna Coric’in ardından tenisin bir numarası Djokovic ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı.



Yalnız işin en ilginç yanı da ne oldu biliyor musunuz? Djokovic’in açıklamaları... Virüsün ne kadar ölümcül olabileceğine yönelik bilgi aktaran ve hatta kortlara dönmesi için zorunlu bir aşı olması durumunda raketini bırakacağını söyleyen Djokovic’i anlamak gerçekten mümkün değil. Hele hele turnuva öncesi yapılan partiyi de göz önünde bulunduracak olursak, ortada bir akıl tutulmasının olduğunu söyleyebiliriz.



Durum böyle olunca, yeni normal kavramını idrak edemediğimizi bir kez daha acı bir şekilde öğrenmiş olduk. Tabii, Türkiye’deki tenis kulüplerine, kurslara ve toplu halde gerçekleştirilmesi planlanan tüm organizasyonlara da yaşanan bu elim hadise ders oldu. Kabul edelim ki, normalin eskisi ölümcül, yenisi ise sadece kendimiz için değil, sevdiklerimiz başta olmak üzere çevremizdeki herkesi korumak adına zorunludur. Maskemizi, dezenfektanlarımızı kullanmayı bırakmayalım. Tüm spor branşlarında ve sosyal hayatımızda ilgili kurumların düzenleme, kısıtlama ya da isterseniz yasak deyin, tüm uygulamalarına riayet edelim. Yoksa böyle giderse çok daha acı “yepyeni normaller” ile karşılaşabiliriz.