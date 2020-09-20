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    HaberlerEge Haberleri Tedbire uymayana suç duyurusu...
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    20.09.2020 - 02:00 |

    Tedbire uymayana suç duyurusu...

    Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

    Tedbire uymayana suç duyurusu...

    Özellikle işyerlerinde belirlenen vakaların çalışma ortamlarında maske, mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklı temaslı kişi sayısının da yüksek olması halinde, buna sebebiyet veren, tedbir almayan işletmeler ile yetkilileri veya sahiplerine cezai işlem uygulanacak. Bu kişiler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılacak. İzolasyon koşullarına uymayanlar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci KYK Yurdu ve Denizli Biruni Öğrenci KYK Yurdu’na transfer edilecek.

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