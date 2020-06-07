‘Tedbiri bırakmayın!’

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından “5 Haziran Dünya Günü” dolayısıyla çevrimiçi panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak; Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şubesinden Çevre Yüksek Mühendisi Mehmet Balcı katıldı.

Moderatörlüğünü ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz’ın yaptığı panelde “Doğa ve Pandemiler” konusunda katılımcıları bilgilendiren Korukluoğu, insan doğasına yakın bulunmayan canlıların insana giderek yaklaşması ile yeni enfeksiyonların ortaya çıktığını belirtti. Korukoğu, “Ülkemiz normalleşme sürecine girdi ancak virüs, bitmiş değil” dedi.

Gençler kolay

“Sıfır Atık” konusunda sunum yapan Balcı ise, “Üniversitelerde geri dönüşüm projeleri geliştirilmeli. Gençler burda öğrendiklerini hayatları boyunca uyguluyor” diye konuştu.