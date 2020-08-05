Tedbiri elden bırakmadık

Dosthealth, tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinde hizmetlerine ara vermedi, hasta ve doktoru buluşturmaya devam etti. Özellikle salgın nedeniyle evden çıkamayan riskli yaş grubundaki hastalara hizmet verdiklerini belirten Dosthealth Kurucusu ve Doktor Hasta İlişkileri Direktörü Gülten Dost, Kovid-19 etkisinin azalmasıyla sağlık turizminin de yeniden canlanmaya başladığını dile getirdi. Yurtdışından gelen hastaların; kaliteli hizmet, donanımlı doktorlar ve uygun maliyetler nedeniyle Türkiye’yi tercih ettiğini ifade eden Dost, şöyle konuştu:

“Haziran ayı itibariyle sağlık turizminde canlanma başladı. Pandemi sürecinde sağlık hizmetleri hızlı bir şekilde dönüşüm geçirdi. Online sağlık danışmanlığı, mobil sağlık hizmeti gibi hizmetler hayatımızın içine dahil oldu. Yaşanan bu sürece ve yeni sistemin bir parçası olarak hizmet vermek bizlere düştü. Ayrıca hastaneye gitme konusunda tedirginlik yaşayanların yanında olduk. Kronik rahatsızlığı olanları pandemi riski olmayan sağlık kuruluşlarına yönlendirip rahat hissetmeleri için yanlarında olduk.”

Her adım organize edildi

Dosthealth’in yeni hizmetlerle karantina döneminde tedaviye ulaşmakta zorluk çeken herkesin yanında olduğunu sözlerine ekleyen Dost, “Hastalar için randevuları ve izin kağıtlarına kadar organize ettik. Evlerinden alınıp tedavi olmak istedikleri merkezlere ulaştırıldılar. Evde çıkmak istemeyen bireyler için mobil doktor hizmeti de verdik. Öte yandan operasyon geçiren hastalarımızın tedavi gördükleri merkezlerde bulaş olmadı. Pandemi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz” dedi.

‘Maskesiz çıkmayın’

Son olarak yaşanan süreçte sağlık sektörünün performansını değerlendiren Dost, “Özel hastaneler ve bir çok kamu hastanemiz olmasına rağmen yüksek teknoloji gerektiren cihazlarda yurtdışına bağımlıyız. Sağlık çalışanlarımız yönünden değerlendirirsek, kriz yönetimi konusunda eğitimler verilmeli. Mobil sağlık uygulamalarını da daha efektif kullanmalıyız. Bizler için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları çabadan dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmayız. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz, maskesiz sokağa çıkmayacağız” diye konuştu.

Risk sürüyor

Kovid-19 aşısı bulunamadığını ve ikinci dalganın beklendiğini belirten Dosthealth Kurucusu ve Doktor Hasta İlişkileri Direktörü Gülten Dost, “Tüm dünyada normalleşme sürerken önlemler de devam ediyor. Kovid-19’un dünya ekonomisine verdiği zarar belki de global bir krizin kapılarını aralayacak. 80 trilyon dolarlık dünya ekonomisi çökebilir” dedi.

Güvenli liman altın

Dürüstlük, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti ilkeleriyle 36 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Melis Gold Park, en yeni tasarımlarını Güzelbahçe’deki mağazasında sergiliyor. Dünya modasını ve tüketici isteklerini yakından takip ettiklerini belirten yetkililer, “Yılların kazandırdığı deneyimle; daha güzel, daha kaliteli ve daha özgün olanı üretmek için çabalıyoruz. 14 ayar altın ve pırlanta da üretiyoruz. Fagold, Koçak Gold, Yamachi, Altınbaş Assos, Arpaş, Momentus gibi markalarla çalışıyoruz. Ürünlerimiz arasında saatler de yer alıyor” dedi.

En iyi yatırım

Altının uzun vadede iyi bir yatırım aracı olacağını ve yükselişinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, “Yatırımcılar orta ve uzun vadede altına yatırım yapmaya devam etsinler. Belirli zamanlarda altında düşüşler yaşansa da altın iyi bir yatırımdır. Ayrıca düğünlerde verilebilecek en güzel hediyelerden birisi altındır. Çeyrek altın ya da yarım altın alamayanlar için alternatif olarak gram altınlar var” ifadelerini kullandı.