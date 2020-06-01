01.06.2020 - 00:04 |
‘Tedbiri elden bırakmayacağız’
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), normalleşme sürecine odaklandı. Üniversite bünyesinde gerekli hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, tedbiri elden bırakmadan akademik ve idari faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi.
Mesaiye başladılar
Hotar, “Normalleşme sürecinde koruyucu ve önleyici çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de üniversitemizin yerleşkelerinde ve ortak kullanım alanlarında, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları yapılacak. Kurumumuzda giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanacak, maske kullanımı zorunlu olacak ve fiziki mesafe korunacak. Salgına ilişkin eğitimlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız da sürecek” dedi. Rektör Hotar, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mart ayından bu yana idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan üniversite personelinin normal mesaiye başladığını ifade etti.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız