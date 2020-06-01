‘Tedbiri elden bırakmayacağız’

Mesaiye başladılar

Hotar, “Normalleşme sürecinde koruyucu ve önleyici çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de üniversitemizin yerleşkelerinde ve ortak kullanım alanlarında, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları yapılacak. Kurumumuzda giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanacak, maske kullanımı zorunlu olacak ve fiziki mesafe korunacak. Salgına ilişkin eğitimlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız da sürecek” dedi. Rektör Hotar, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Mart ayından bu yana idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan üniversite personelinin normal mesaiye başladığını ifade etti.