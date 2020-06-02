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    HaberlerEge Haberleri ‘Tedbiri elden bırakmayacağız’
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    02.06.2020 - 07:00 |

    ‘Tedbiri elden bırakmayacağız’

    Kuşadası’nda bulunan kafe ve restoranlarda hazırlıklar tamamlandı.

    ‘Tedbiri elden bırakmayacağız’

    Kuşadası’nda bulunan kafe ve restoranlarda hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgını döneminde geçici süreyle kapatılan işletmelerde tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Kovid-19’a karşı aldığı önlemlerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi de, ilçedeki bütün işyerlerini ücretsiz olarak dezenfekte etti. Ekipler, 2 günde 648 işletmeyi köşe bucak temizledi. Kuşadası’nda koronavirüse karşı tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Normalleşme adımlarının yaşama geçirilmesi riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bundan sonraki süreçte halkımızın sağlığını korumak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizden tek bir isteğim var. O da sosyal hayatta kurallara uyup ilk günkü gibi virüsten korunma yöntemlerine devam etmeleri” dedi.

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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