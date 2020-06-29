Tedbiri elden bırakmayacağız

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ibadethaneleri ziyaret etti, talep ve önerilerle ilgili görüşmeler yaptı. İlk olarak Aydınlıkevler Camisi, Yeşil Cami ile Evka 2 Merkez Camisi’nde yapılan taziye evinde incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü, cami dernek üyeleri ve imamlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde pandemi sürecine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Evka 2 Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Gümrükçü, ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi, “Tedbirleri elden bırakmayacağız” mesajı verdi.