29.06.2020 - 00:03 |
Tedbiri elden bırakmayacağız
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ibadethaneleri ziyaret etti, talep ve önerilerle ilgili görüşmeler yaptı. İlk olarak Aydınlıkevler Camisi, Yeşil Cami ile Evka 2 Merkez Camisi’nde yapılan taziye evinde incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü, cami dernek üyeleri ve imamlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde pandemi sürecine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Evka 2 Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Gümrükçü, ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi, “Tedbirleri elden bırakmayacağız” mesajı verdi.
İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.