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    HaberlerEge Haberleri Tedbiri elden bırakmayacağız
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    29.06.2020 - 00:03 |

    Tedbiri elden bırakmayacağız

    Tedbiri elden bırakmayacağız

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ibadethaneleri ziyaret etti, talep ve önerilerle ilgili görüşmeler yaptı. İlk olarak Aydınlıkevler Camisi, Yeşil Cami ile Evka 2 Merkez Camisi’nde yapılan taziye evinde incelemelerde bulunan Başkan Gümrükçü, cami dernek üyeleri ve imamlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerde pandemi sürecine yönelik fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra Evka 2 Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Gümrükçü, ibadethanelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi, “Tedbirleri elden bırakmayacağız” mesajı verdi.

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