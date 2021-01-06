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    HaberlerEge Haberleri Tedbirlere uymayan binlerce kişiye ceza
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    06.01.2021 - 00:00 |

    Tedbirlere uymayan binlerce kişiye ceza

    Koronavirüs nedeniyle geçen hafta uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam etti.

    Denizli’de maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 74 kişiye 66 bin 600 lira ceza kesildi. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 163 kişiye 146 bin 800 lira, yılbaşı tatilinde kısıtlamayı ihlal eden 218 kişiye 202 bin 950 lira ceza uygulandı. Manisa’da da kısıtlamalara uymadığı tespit edilen 133 işletmeye toplam 112 bin 284 lira idari para cezası uygulandı. l AA

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