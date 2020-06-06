Tedbirleri aldık şimdi sörf zamanı

Kubat, salgın dolayısıyla yaklaşık 3 aydır kapalı olduklarını ve yakın zaman içerisinde açılacaklarını ifade etti. Sörf okulunda koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin çok sıkı tutulacağını dile getiren Kubat, sörfün sosyal mesafe kuralına uygun bir spor dalı olduğunu ekledi. Kubat, “Bizim gibi spor yapmayı sevenler için çok zorlu bir dönemdi ama çok mutluyuz çünkü bu süreç çok başarılı bir şekilde geçti. Biz de tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde alıyoruz” dedi.