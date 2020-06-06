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    06.06.2020 - 00:00 |

    Tedbirleri aldık şimdi sörf zamanı

    Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Çağla Kubat, Çeşme Alaçatı’da işletmeciliğini yaptığı Çağla Kubat Windsurf Akademi’nin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

    Tedbirleri aldık şimdi sörf zamanı

    Kubat, salgın dolayısıyla yaklaşık 3 aydır kapalı olduklarını ve yakın zaman içerisinde açılacaklarını ifade etti. Sörf okulunda koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin çok sıkı tutulacağını dile getiren Kubat, sörfün sosyal mesafe kuralına uygun bir spor dalı olduğunu ekledi. Kubat, “Bizim gibi spor yapmayı sevenler için çok zorlu bir dönemdi ama çok mutluyuz çünkü bu süreç çok başarılı bir şekilde geçti. Biz de tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde alıyoruz” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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