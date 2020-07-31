Tedbirleri hatırlattı

Kurban Bayramı’nın milli ve manevi duyguların kabardığı, yardımlaşmanın öneminin hatırlandığı en önemli günlerden olduğunun altını çizen Hotar, “Sorumluluklarımızı yerine getirip kırgınlıkları bitireceğimiz, birlik içinde kalıp sevgimizi çoğaltacağımız, ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğimiz bayramın aziz milletimize, müminlere ve insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.