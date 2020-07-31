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    HaberlerEge Haberleri Tedbirleri hatırlattı
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    31.07.2020 - 00:03 |

    Tedbirleri hatırlattı

    Bayramlaşma töreninde kurum mensuplarıyla bir araya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milletimizin birliğini pekiştiren bu önemli günde Kovid-19 mücadelemizi unutmayacak ve tedbiri elden bırakmayacağız” dedi.

    Tedbirleri hatırlattı

    Kurban Bayramı’nın milli ve manevi duyguların kabardığı, yardımlaşmanın öneminin hatırlandığı en önemli günlerden olduğunun altını çizen Hotar, “Sorumluluklarımızı yerine getirip kırgınlıkları bitireceğimiz, birlik içinde kalıp sevgimizi çoğaltacağımız, ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğimiz bayramın aziz milletimize, müminlere ve insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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