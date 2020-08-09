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    HaberlerEge Haberleri ‘Tedbirli olmalıyız’
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    09.08.2020 - 00:03 |

    ‘Tedbirli olmalıyız’

    MARMARİS Belediye Başkanı Mehmet Oktay, semt pazarları, süpermarketler ve esnafı ziyaret etti, pandemi kurallarını hatırlattı.

    ‘Tedbirli olmalıyız’

    Başkan Oktay, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplum sağlığını korumanın yolunun bireysel tedbirlerden geçtiğini söyleyen Oktay, “Her şeyin başı sağlık. Sağlıklı olmazsak ticaret de olmaz. Sizler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz gibi gelen müşterileri de sürekli olarak uyarın. Bu işin şakası yok, hepimiz tedbirli olmalıyız. Ceza korkusuyla değil sağlığımız için bunu yapmalıyız” dedi.

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