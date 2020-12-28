Tedbirli olursak yüzler gülecek

Kasım ayında pandemide zirveyi gören İzmir’in, aralık ayının son haftasındaki günlük koranavirüs vaka ve ölüm sayılarındaki düşüş yüzleri güldürdü. Milliyet Ege aracılığıyla İzmirlilere seslenen Vali Yavuz Selim Köşger, “İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen deprem bir travma yarattı. O tramvayla herkes sokağa çıktı. Pozitifler, temaslılar birbirine karıştı. Şuanda deprem öncesindeki noktaya döndük. Hatta rakamlarda daha da aşağı indirmeyi başardık. Yılbaşında aynı ciddiyetle kurallara uyulması durumunda haziran ayındaki rakamlara döneceğimizi düşünüyoruz. Yılbaşı çok kritik. İzmirliler bu konuda ciddi hasiyet gösterirse, kurallara tam manasıyla uyarlarsa inşallah rakamlar çok daha aşağı çekilecek. Şuanda bütün ilçeler iyi gidiyor. Topyekün bir azalma var. Kritik bir ilçe yok. Hepsi paralel gidiyor. Yılbaşı hassasiyeti bizim için çok çok önemli. Bu konuda İzmirlilerden duyarlılık bekliyoruz” diye konuştu.

‘Ben denetleyeceğim’

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, yeme-içme mekanlarının müşteri kabul edilmemesi gibi önlemlerin İzmir’de işe yaradığını dile getiren Köşger, “30 ilçedeki kaymakam arkadaşlarımız bana günlük rapor veriyorlar. Kaymakamlarımız denetimlere bizzat katılıyorlar. ‘Şu kadar yeri denetlendi, şu kadar kişiye ceza yazıldı’ diyerek geri dönüş yapıyorlar. 30 ilçede ciddi uygulamalar yapılıyor” dedi. Köşger, yılbaşında denetimlere bizzat katılacağını, kontrollerin en üst seviyede olacağını belirtti.

Hastanelerde sorun yok

Hastanelerde de herhangi bir sorun olmadığı sözlerine ekleyen Köşger, “Çok şükür hastanelerde bir sıkıntımız yok. Doluluk oranlarında da bir düşüş var. Koronavirüse bağlı ölüm oranında azalma var. Burada da deprem öncesi göre yarı yarıya bir azalma kaydedildi. Özellikle vurgulamak istiyorum. Kurallara tam anlamıyla uyulursa İzmir’deki sıkıntıyı en alt seviyeye çekmiş olacağız” diye konuştu.