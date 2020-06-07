Tehlike saçan binalar yıkıldı

Vatandaştan gelen ihbar üzerine Konak Belediyesi ekipleri, Zafertepe Mahallesi 540 Sokak’ta iki ve üç katlı iki binada incelemeler yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli yapı tespiti yapılmasına rağmen yasal süre içinde mülk sahibi tarafından yıktırılmaması nedeniyle her iki binayı da yıkma kararı aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 58 ve 78 metrekare alana sahip olan iki binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, 6 ayda 6 binayı yıktı.