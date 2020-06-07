07.06.2020 - 00:01 |
Tehlike saçan binalar yıkıldı
Konak Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden binaları bir bir yıkıyor.
Vatandaştan gelen ihbar üzerine Konak Belediyesi ekipleri, Zafertepe Mahallesi 540 Sokak’ta iki ve üç katlı iki binada incelemeler yaptı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli yapı tespiti yapılmasına rağmen yasal süre içinde mülk sahibi tarafından yıktırılmaması nedeniyle her iki binayı da yıkma kararı aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 58 ve 78 metrekare alana sahip olan iki binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler, 6 ayda 6 binayı yıktı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.