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    12.01.2021 - 00:04 |

    Tehlike yaratan binalar yıkılacak

    Buca Belediyesi, kent merkezindeki metruk binalar için çalışma başlattı.

    Tehlike yaratan binalar yıkılacak

    Mahallelerde genel asayişi bozmaya zemin yaratacak, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek yapılar ile bölgedeki riskli yapıların tespiti yapıldı. Tespiti yapılan metruk binalar, yasal sürecin ardından yıkılarak alanlar imar planları doğrultusunda kente kazandırılacak.

    Ekipler, olası bir depremde veya sarsıntıda yıkılma tehlikesi bulunan yapıların da tespiti için çalışma başlattı. Bina yaşı nedeniyle çürük duruma düşen yapıların, yıkım riski veya kazalara sebep olmaması için önlem alındı.

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