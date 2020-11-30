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    30.11.2020 - 00:09 |

    Tehlike yaratan verici kuleleri sökülüyor

    Tehlike yaratan verici kuleleri sökülüyor

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde bulunan emisyon noktasındaki dört adet verici kulesinin kaldırılacağını duyurdu. Mahalle sakinleri ve muhtar tarafından kulelerinin kaldırılmasına ilişkin talep geldiğini belirten Dağ, “Kuleler, özellikle yağmurlu ve yıldırım çarpmasının söz konusu olacağı durumlarda tehlike arz ediyor. Bahsi geçen bölgede 13 bine yakın nüfus yaşamaktadır. Daha önce, kulelerden birine yıldırım çarpması sonucunda evlerdeki elektronik cihazların zarar gördüğünü biliyoruz. Hem arkeolojik SİT alanı hem de yoğun yerleşim bölgesinde bulunan kulelerin kaldırılmasıyla doğa ve hemşerilerimizin sağlığı korunmuş olacak. Bayraklı Belediyesi’nin en kısa sürede gereğini yapacağını umut ediyoruz” dedi.

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