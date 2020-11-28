Tehlikedeyiz dikkate alın!

Türkiye genelinde olduğu gibi, bölgemizde de Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Vaka sayılarında artış görülen kentlerde sokak ve caddeler ile sahil bandı, çarşı ve alışveriş merkezlerinde nispeten sakinlik yaşanıyor. Ancak bazı kentlerde ise vurdumduymazlık hat safhada. Manisa’da vakalardaki artışa rağmen caddelerdeki insan yoğunluğu dikkat çekti. Çoğu kişinin ne maske, ne sosyal mesafe, ne de hijyene uymadığı görüldü.

Göz açtırmıyorlar

Kovid-19 vakasının yoğun olduğu İzmir’de polis ve jandarma, sokak ve caddeler, parklar, sahil kesimi, çarşılar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Merkez ilçelerdeki ana arterlerde insan yoğunluğunun önceki haftalara göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. İl HIfzısıhha Kurulu kararıyla sahil ve mesire alanlarında piknik yasağı getirilen kentte vatandaşların genel olarak Kovid-19 tedbirlerine uydukları gözlendi.

Ceza yedi, tebrik etti

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda da polis maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, 50 kişiye tedbirlere uyulmadığı için ceza uygulandı. Maske takmadığı için cezai işlem uygulanan vatandaşlardan Tolga Okçu’nun polisleri tebrik etmesi dikkat çekti. ATM’den para çekerken maskesini çıkardığını, bu sırada polislerin denetimiyle karşılaştığını söyleyen Okçu, “Aslında bu yapılan doğru bir şey. Hastalığın yayılmaması için önemli. Yapılması gereken bir uygulama, tebrik ediyorum. Maskem cebimdeydi. Bu hastalığın kimin vuracağı belli değil, bu nedenle kurallara uyarak mutlaka maske takmalıyız” dedi.

Pazar yöneticisi görevde

Kentin en büyük pazarlarından Konak’taki Hatay Kapalı Pazaryeri’nde de polis, zabıta ve pazaryeri yöneticisi koordinasyonunda denetim yapıldı. HES kodu, maske kontrolü ve ateş ölçümünün ardından pazara alınan vatandaşlar, anonslarla kalabalık alanlara girilmemesi konusunda uyarıldı. Konak Kaymakamlığı tarafından pazar yöneticisi olarak görevlendirilen zabıta amiri Yücel Gürbüz, maskesiz kimseyi pazara sokmadıklarını, sigara içilmesine müsaade etmediklerini belirtti.

‘Dokunmayın’

Alışveriş yapmak için pazara gelen 61 yaşındaki Naciye Çapacı da, Kovid-19 ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye destek verdiğini söyledi. Zeliha Çetrez ise semt pazarlarının 3 hafta önce daha yoğun olduğunu dile getirdi, “Tedbirler sayesinde içim rahat alışverişimi yapıyorum” diye konuştu. Pazarcı Çetin Alacadağ da, önlemlerin yerinde olduğunu ifade etti, “Sebze ve meyveleri biz verelim vatandaş dokunmasın” diye konuştu.

Vatandaş endişeli

Denetimlere rağmen kentte sabah saatlerinde toplu taşımalardaki kalabalık korkuttu. Birçok vatandaş, önlem alınması gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan Ali Çetin, İZBAN’ın saat 08.00-09.00 civarında çok kalabalık olduğunu belirtti, “Yüzde 100 dolu oluyor. Maskeyi bile tam takmayanlar var” ifadesini kullandı. Şeyma Özkek de, “Endişeleniyorum. Eve gelir gelmez yıkanıyorum” dedi.

Manisa ateşten çember

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, yüzde 50 vaka artışı sınırına yaklaştığını belirttiği Manisa’da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Manisa Valiliği önündeki Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, koronavirüs öncesini aratmayan görüntüler oluştu. Caddede yaya gezen vatandaşların yanısıra parkta oturan ve banka işlemleri için sıraya girenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.