Tehlikeyi uzaklaştırdık

Tartışmaların olduğu dönem UBER’e rakip olarak İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından geliştirilen ENTaksi uygulaması ise kentte beğeniyle kullanılıyor.

Zam yok

“Küresel tehlike bizim kapımızı çalmıyor” diyen Oda Başkanı Celil Anık, “ENTaksi sistemiyle yaptıklarımızın ekmeğini yiyoruz. İzmir’de korsana da geçit yok. Gerekli denetimleri yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan VIP türü araçlar ise en kısa sürede İzmir yollarında olacak” ifadelerini kullandı.

İzmir’de taksi ücretlerine zam yapılmasının gündemlerinde olmadığını sözlerine ekleyen Anık, “Esnafımızı da müşterimizi de mağdur etmeyiz. Şu dönemde zam istemeye utanırım. Zaten fiyat anlamında İstanbul ve Ankara’nın üzerindeyiz” diye konuştu.