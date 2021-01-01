BİST1.477-0.22EURO9.100.19USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Tehlikeyi uzaklaştırdık
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:03 |

    Tehlikeyi uzaklaştırdık

    İstinaf Mahkemesi, ülke genelindeki şoför esnafının işlerini kesintiye uğrattığı gerekçesiyle karşı çıktığı ve sonrasında da engellenen UBER uygulamasının, haksız rekabet oluşturduğu yönündeki kararı kaldırdı.

    Tehlikeyi uzaklaştırdık

    Tartışmaların olduğu dönem UBER’e rakip olarak İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından geliştirilen ENTaksi uygulaması ise kentte beğeniyle kullanılıyor.

    Zam yok

    “Küresel tehlike bizim kapımızı çalmıyor” diyen Oda Başkanı Celil Anık, “ENTaksi sistemiyle yaptıklarımızın ekmeğini yiyoruz. İzmir’de korsana da geçit yok. Gerekli denetimleri yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan VIP türü araçlar ise en kısa sürede İzmir yollarında olacak” ifadelerini kullandı.
    İzmir’de taksi ücretlerine zam yapılmasının gündemlerinde olmadığını sözlerine ekleyen Anık, “Esnafımızı da müşterimizi de mağdur etmeyiz. Şu dönemde zam istemeye utanırım. Zaten fiyat anlamında İstanbul ve Ankara’nın üzerindeyiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber