Tek başına asla

Şans hazırlık ile fırsatın karşılaştığı köşe başıdır.

Seneca

"Bir şirket yönetseydim her zaman en yetenekli gençlerin fikirlerini dinlemek isterdim. Bugünün gerçekleri ve yarının ihtimalleriyle en fazla haşır neşir olanlar onlar.

Antrenmanlarda yoğun bir biçimde konsantre olabilen, 11 yetenekli oyuncuyu bir araya getirebilirsen, beslenmelerine ve bedenlerine özen gösterirsen, yeterince uykularını alıp zamanında antrenmana gelmelerini sağlarsan kupa kazanma sürecini yarılamış sayılırsın.”

Sir Alex Ferguson adını futbol dünyasına som altından çivileyen bir spor, futbol adamı. Özyaşam öyküsüne baktığınızda, İskoçya’dan başlayan futbolculuğu ile teknik adamlığında sürekli, istikrarlı, başarılarla dolu bir gelişme gözlemliyorsunuz. Son yıllarda spor, sporcu, çalıştırıcılar, yani teknik adamlar üzerine epey kitap okudum. Ve okumaların bitiminde her defasında hayıflandım. Niye futbolculuk yıllarımda bu tür kitapları okuyup zihinsel dünyamı geliştiremedim?

Liverpool’un ünlü Anfield Road Stadı’nın tribünlerinde asılı pankartta “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazar. Bu slogan, taraftar-takım bütünlüğünü, birlikteliğini, dayanışmasını simgeler. Hiçbir canlı, yalnız ve de tek başına varmak istediği yere esenlik içinde ulaşamaz. Yaşamımızda aldığımız katkılar, yaptığımız paylaşımlar, geleceğimizi yönlendirir ya da belirler. Anne, baba, arkadaşlar, öğreticiler, ulaşmak istediğimiz amaçlara ilişkin doğrultumuzu belirler, katkılar verir.

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Yıllar öncesinden çok özel bir örnek vermek istiyorum. İstanbulspor’dayken, 1967-68 futbol sezonunda günümüzdeki TFF 1. Lig’de şampiyon olup Süper Lig’e çıkmıştık. Yönetim transfer döneminde Sarıyer’den Cemil Turan’ı transfer etti. Cemil, orta boylu, güçlü kaslarıyla ayakları yere sağlam basan, hızı ile tekniğini bütünleştirip rakip savunmalara, kalecilere sorun yaşatan, nitelikli bir futbolcuydu. O yıllarda takım idmanlarımızı, Vefa Stadı’nın özellikle kış mevsiminde çamurlu toprak zemininde yapardık. Ve de ülkemizin neredeyse hiçbir futbol sahası çim zemin değildi. O ağır zeminlerde Cemil, çift kale idmanlarımızda savunmacıları adeta sırtında taşıyarak gollerini sıralardı. Ne yaparsak yapalım, onun gücüne, tekniğine karşı koyamazdık.

Günlerden bir gün, takımın sol beki Yalçın Saner (Artist Yalçın olarak bilinirdi) Cemil ve ben, Beyoğlu’nda bir lokantada yemek yiyoruz ve de söyleşiyoruz. Ve sorduk Cemil’e: “Nasıl bu denli güçlü olabiliyorsun?”

Şöyle yanıtlamıştı: “Sevgili abilerim, ben ve ailem, Sarıyer’in kırsal bir yöresinde yaşıyoruz. Orada ailece inek, tavuk besliyor, çeşitli sebze-meyve yetiştiriyoruz. Sevgili annem de ineğimizin sütü, yoğurdu, peyniriyle tarla bahçelerimizin ürünleriyle besliyor beni. Çok düzenli bir özel yaşamım var. Uykuma dikkat ediyorum. Ek olarak yaşam alanımız elverişli olduğu için orada fazladan idmanlar yapıyorum.”

Cemil’in bize anlattıkları, bir yaşam dersi gibiydi. Ama ne var ki, Yalçın da ben de o düzenli yaşamın imkânlarından uzak, treni kaçırmış çaresizlerdik. Cemil Turan, İstanbulspor’dan Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı lacivertli formayla ay-yıldızlı ulusal takım formasını yıllarca başarıyla taşıdı. Tüm yaşamda yetenek tek başına yeterli değildir. Geliştirilmeyen, özen gösterilmeyen yeteneğin varacağı yer düş kırıklığıdır. Ve de bitirirken bir ukalalık yapayım yetersiz İngilizcemle...

“You’ll never walk alone”

Asla yalnız yürümeyeceksin.

Esen kalın. İyi pazarlar...

Şampiyon sözleri

Başka kimse sana inanmıyorken sen kendine inanmalısın. İşte tam orası kazandığın yerdir.

Venus Williams

Antrenmanın her saniyesinden nefret ediyordum, ama kendime “Vazgeçme” dedim. Şimdi acı çek, hayatın geri kalanını bir şampiyon gibi yaşa!

Muhammed Ali

Babamdan çok etkilendim. Bir göçmenin, herhangi birinden iki kat daha çalışması ve asla vazgeçmemesi gerektiğini bana öğreten babamdı.

Zinédine Zidane