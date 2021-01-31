‘Tek bir kuruş bile kredi kullanmadık’

Törende konuşan Başkan Hakan Koştu, araçların toplam maliyetinin 5 milyon 600 bin lira olduğunu açıkladı. Başkan Koştu, bu rakamın 1 milyon 700 bin lirasının greyder için 1 milyon lira ekskavatör için 700 bin lira olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edildiğini, diğer iş makineleri ve hafif ticari araçlar için geriye kalan 3 milyon 900 bin liranın Bergama Belediyesi’nin kendi birikimleriyle kredi kullanılmadan peşin olarak karşılandığını söyledi, “Büyük bir borç yükü, koronavirüs salgını, akabinde İzmir depremi gibi birçok olayın yaşandığı zor şartlar altında göreve başladık. Buna rağmen mali disiplini sağladık, belediyemizin dişinden tırnağından artırdığımızla yeni araçlarımızı, tek bir kuruş kredi kullanmadan, peşin olarak satın aldık” dedi.