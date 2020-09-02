‘Tek çıkış yolu ihracat’

EGE Maden İhracatçıları Birliği, 2019 yılını yüzde 3’lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliriyle kapattı. 2020 için 1 milyar doları aşma hedefi koyan dışsatımcılar, bu yılın ilk ayında yüzde 22’lik artış yakaladı, 76.5 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye genelinde maden ihracatında yüzde 15’lik kayıp yaşandığını belirten Birlik Başkanı Mevlüt Kaya, “Ben ve yönetim kurulum bu sektörde taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuş durumdayız; ancak sektör olarak yaşanan salgın süreci nedeniyle önümüzde gerçekten ciddi günler bizi bekliyor. Bizim mottomuz, inadına ihracat, inadına üretimdir. Çünkü başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. 2020’de pozitif büyüme rakamına ulaşılabilmesi için tek çıkış yolu dışsatımı artırmak” dedi.