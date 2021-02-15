‘Tek gayemiz en iyi hizmeti verebilmek’

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve yeni seçilen MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Birlik beraberlik mesajları veren Başkan Örki, “El ele vererek hep birlikte Denizlimize, Pamukkalemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrımız gayrımız yok. Tek gayemiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek” dedi. Gökalp de, “Kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.