Tek gün yetmedi

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    17.06.2020 - 07:00 |

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    Bodrum Belediye Başkanı Aras, BOTAV’ın çağrısıyla gelen konsolosları tekne turu, çarşı gezisi ve akşam yemeğiyle ağırladı. Konuklar, ilçeye hayran kaldı

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    Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) girişimleriyle ilçeye gelen; Hırvatistan, Romanya, Slovakya, Arnavutluk ve Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosları, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın konuğu oldu.
    Bodrum’un uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ağırlanan konsoloslar, ilk olarak tekneyle cennet koyları gezdi. Daha sonra Bodrum Çarşısı’nda kısa bir gezinti yapıp alışveriş yaptı. Günübirlik ziyaret, Aras’ın ev sahipliğinde Gümüşlük’te verilen akşam yemeği ile sona erdi.
    ‘Tanıtıma devam ediyoruz’
    Doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün halinde başlatılan tanıtım çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten Aras, “Küresel salgın yakaladığımı ivmenin önünü kesti. Bu talihsiz sürecin sona ermesiyle birlikte markalaşma ve tanıtım projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Konsoloslar konukseverlikleri nedeniyle Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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