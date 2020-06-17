Tek gün yetmedi

Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) girişimleriyle ilçeye gelen; Hırvatistan, Romanya, Slovakya, Arnavutluk ve Sırbistan’ın İstanbul Başkonsolosları, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın konuğu oldu.

Bodrum’un uluslararası bilinirliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ağırlanan konsoloslar, ilk olarak tekneyle cennet koyları gezdi. Daha sonra Bodrum Çarşısı’nda kısa bir gezinti yapıp alışveriş yaptı. Günübirlik ziyaret, Aras’ın ev sahipliğinde Gümüşlük’te verilen akşam yemeği ile sona erdi.

‘Tanıtıma devam ediyoruz’

Doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün halinde başlatılan tanıtım çalışmalarının meyvelerini aldıklarını belirten Aras, “Küresel salgın yakaladığımı ivmenin önünü kesti. Bu talihsiz sürecin sona ermesiyle birlikte markalaşma ve tanıtım projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Konsoloslar konukseverlikleri nedeniyle Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.