'Tek hedef şampiyonluk'

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeşil kırmızılı kulübün resmi YouTube hesabından açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi futbol, basketbol ve voleybolda hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Büyükkarcı, kulübün mali durumuyla ilgili eleştirilere ise sert çıkıştı. “Bu ay kulüp ve kendi şahsi hesaplarımı divana teslim edeceğim” diyen Büyükkarcı, “Bu kulübün bir tüzüğü ve divanı var. Muz cumhuriyeti kulübü değiliz. Benim sosyal medyadan konuşanlara cevap vermem tüzüğe ve kulübün büyüklüğüne yakışmaz. Genel kurulun bir an önce yapılmasını en çok ben istiyorum. Ancak önemli olan insan sağlığı” ifadelerini kullandı.

‘Kaf Sin Kaf ruhu yarattık’

Kulübün itibarını eski haline getirdiklerini belirten Büyükkarcı, “Kulüp üç sene önce, elektrikler kesildi, sular kesildi, çimler yandı, maaşlar ödenmedi ve tribünler satıldı haberleriyle gündeme geliyordu. O günler çabuk unutuldu. Futbolculara geçen sezondan çok az bir borcumuz var. Onu da ödeyeceğiz. Onun dışında hiçbir çalışana borcumuz yok” dedi. “Biz büyük bir marka olan kulübümüzü, dünya markası yapmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuşan Başkan, “Mali disiplini sağladık. Şampiyonluklar çok önemli ancak şampiyonluktan da öte biz her branşımızda Kaf Sin Kaf ruhuyla oynayan takımlar yarattık” açıklamasını yaptı. Futbolda 2 sene önce, ‘Bu takım küme düşer’ denen takımın penaltı atışıyla üst ligi kaçırdığını belirten Büyükkarcı, “Bu sene direkt çıkmak için mücadele edeceğiz. Kimse merak etmesin gemi limanda” diye konuştu.