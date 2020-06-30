Tek isteği kızını sağlıkla büyütmek

İzmir’de böbrek yetmezliği tedavisi gören Mahi Azman, organ nakli olmayı beklerken gördüğü tüp bebek tedavisiyle bebeğini kucağına aldı. 12 yaşındayken böbrek yetmezliği tanısı konulan Azman, babasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Hayatını Hakan Azman ile birleştiren Mahi Azman, nakilden 14 yıl sonra yine diyaliz tedavisi görmeye başladı. Yeniden organ nakli listesine başvuran Azman, böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan kişilerde hamile kalma oranının düşük olması nedeniyle tüp bebek tedavisi görmeye başladı.

3. denemede oldu

Hamilelik sürecinde bir kere bebeğini kaybeden genç kadın, 3. denemesinde mutlu sona ulaştı. Hamile kaldığı süre boyunca diyaliz merkezinde tedavi görmeye devam eden Azman, bebeğiyle daha fazla zaman geçirmek için, Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı ev diyalizi tedavisine başvurdu. Bir süre eğitim alan Azman, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından evinde diyaliz uygulamaya başladı. Hayattaki en büyük isteğinin evlenip, anneliği yaşamak olduğunu belirten Azman, “3. denemede kızımızı kucağımızı aldık. Dünyanın en mutlu annesi ve babası olduk. En büyük isteğim organ nakil olup, kızımı sağlıklı bir şekilde büyütmek” dedi.

3 milyon hasta

Özel bir diyaliz merkezinde Azman’ı tedavi eden Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirci de, evinde diyaliz tedavisi olmaya başlamasının ardından Azman’ın yaşam kalitesinin yükselmeye başladığını dile getirdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Ok ise hemodiyaliz tedavisinin hayat kurtaran bir tedavi olduğunu, dünya üzerinde yaklaşık 3 milyon böbrek yetmezliği hastasının bu şekilde tedavi olduğunu ifade etti.