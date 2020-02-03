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    03.02.2020 - 00:04 |

    Tek isteği televizyon

    Tek isteği televizyon

    Marmaris’in Turgut Mahallesi’nde oturan evli ve 4 çocuk annesi ev kadını Ummuhan Şahin, verdiği yaşam mücadelesiyle takdir topluyor. Dört çocuğunun yanısıra Şahin, yaşlılık nedeniyle yürümeyen annesi Yıldız Çoban (89) ile zihinsel engelli kardeşleri Özkan Çoban (49), Turgut Çoban (60) ve Sebahat Çoban’a (69) da bakıyor. Annesinin ve kardeşlerinin evinde, eşi İsmail Şahin’le kalan Ummuhan Şahin, yemeklerini yediriyor, günlük bakımlarını yapıyor. Annesi ve kardeşlerine baktığı için yorulmadığını vurgulayan Şahin, “Televizyonumuz bozuldu. Yetkililer bize televizyon alırsa mutlu olurum. Almazlarsa da sağlık olsun” dedi. l DHA

    Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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