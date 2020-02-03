Tek isteği televizyon

Marmaris’in Turgut Mahallesi’nde oturan evli ve 4 çocuk annesi ev kadını Ummuhan Şahin, verdiği yaşam mücadelesiyle takdir topluyor. Dört çocuğunun yanısıra Şahin, yaşlılık nedeniyle yürümeyen annesi Yıldız Çoban (89) ile zihinsel engelli kardeşleri Özkan Çoban (49), Turgut Çoban (60) ve Sebahat Çoban’a (69) da bakıyor. Annesinin ve kardeşlerinin evinde, eşi İsmail Şahin’le kalan Ummuhan Şahin, yemeklerini yediriyor, günlük bakımlarını yapıyor. Annesi ve kardeşlerine baktığı için yorulmadığını vurgulayan Şahin, “Televizyonumuz bozuldu. Yetkililer bize televizyon alırsa mutlu olurum. Almazlarsa da sağlık olsun” dedi. l DHA