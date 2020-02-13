Tek kuruş banka kredisi çekmedi!

Bodrum Belediyesi, 2019 mali yılında tek kuruş banka kredisi kullanmadı, toplam 29 milyon 895 bin 615 liralık borç ödedi.

Bodrum Belediyesi, 2019 mali yılını banka kredisi kullanmadan kapattı. Belediye, toplam 21 milyon 773 bin 059 lira banka kredisi ve vergi, STK borçlarının 8 milyon 122 bin 556’sını ödedi. 2019 yılı içerisinde ödemesi gerçekleştirilen banka kredilerinin, aynı yılın ocak ve mart ayında kullanılan toplam 15 milyon liralık krediye ait olduğu bildirildi. Bu kredilerin yeniden yapılandırılması amacıyla bankalarla gerçekleştirilen temaslar sonucunda, gerekli protokollerin imzalandığı ve toplam 1 milyon 38 bin lira faiz indirimi alındığı, buna göre ödeme planının devreye sokulduğu kaydedildi.

‘Yatırım yılı olacak’

Belediye, 2019 yılı bütçe gelirlerini, bir önceki döneme göre yüzde 15 oranında artırdı. Tahsilat oranı yüzde 75’in üzerinde gerçekleşti. Belediye Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, belediye adına daha önce gerçekleşen alacakların dışında herhangi bir icra takibi başlatılmadığını vurguladı. 2020 mali yılı içinde Bodrum Belediyesi’nin harcamalarının yatırımlar üzerine yoğunlaştırılacağını belirten Başkan Ahmet Aras da, bu kapsamda ilk olarak Turgutreis ve Yalıkavak pazaryeri yatırımlarının hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Aras, Turgutreis pazaryeri ihalesinin yapıldığını, Yalıkavak pazaryeri ihalesinin şartnamesinin de hazırlandığını açıkladı. Aras, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planı’nda da yer verilen yatırımların finansmanında kullanılmak üzere gerektiği taktirde kredi kullanılabileceğini belirtti.