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    HaberlerEge Haberleri Tek kuruş boşa gitmedi
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    02.02.2020 - 00:07 |

    Tek kuruş boşa gitmedi

    Aydın Büyükşehir ve ASKİ Sayıştay denetimden tam notla geçti. Raporda, “Tüm yönleriyle doğru ve güvenilir” ifadeleri yer aldı

    Tek kuruş boşa gitmedi

    Sayıştay tarafından yapılan denetimlerden tam notla geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) için, “Tüm yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı. 2015-2019 dönemi stratejik plan ve 2018 yılı performans programı ve faaliyet raporları tek tek incelendi. 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen tüm sorumlulukların yerine getirildiği kaydedildi. Türkiye’nin hesap yargısı kurumu olan Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan tüm incelemelerde, Büyükşehir ve ASKİ kurumlarında herhangi bir denetim bulgusu tespit edilemedi.

    Vatandaşın içi rahat

    Ayrıca Sayıştay denetçilerinin raporuna göre; işlem ve faaliyetlerde kamu zararının olmadığı, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun da Aydınlının tek kuruşunu boşa harcatmadığı görüldü. Denetim sonucuyla, Büyükşehir ve ASKİ hakkındaki asılsız şikayet ve iddialara da yanıt verilmiş oldu.

    Engellilere destek sürüyor

    Engelliler Konfederasyonu’nun düzenlediği “Aktif Yurttaşlık Hakkımızdır: ‘Türkiye Engelliler Meclisi’ne Doğru” projesi kapsamındaki toplantılar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Aydın’da da gerçekleştirildi. “Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme Eğitimi”ne katılan Aydın İl Engelli Meclisi üyeleri Başkan Özlem Çerçioğlu’na kendilerine sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür etti. Projeyle, yerel meclislerden seçilecek temsilcilerin “Türkiye Engelliler Meclisi”ni oluşturması hedefleniyor.

    Tek kuruş boşa gitmedi

    GENÇLERE MOTİVASYON

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, kültür merkezlerine gelerek üniversite sınavına hazırlanan gençleri sinemayla buluşturdu. Nazilli’de ve Efeler’de düzenlenen etkinliğe yüzlerce genç katıldı.

    Tek kuruş boşa gitmedi

     

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