Tek seferde 20 bin mekik

Halkla İlişkiler Uzmanı Alev Merve Ocakoğlu, seansın ardından 1 ay gibi kısa bir sürede istenilen sonuca ulaşıldığını belirtti, “Ameliyatsız bir şekilde sağlıklı bir görüntüyü elde etmek geliştirilen cihaz sayesinde mümkün. Hem kas yapıyor hem de yağları yakıyor” dedi.