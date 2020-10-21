21.10.2020 - 00:02 |
Tek seferde 20 bin mekik
İZMİR’de ilk kez Sade Derma Estetik Merkezi’nde uygulanan ve tek seferde 20 bin mekik etkisi yaratan karın kası yapma cihazı, efor sarf etmeden, hızlı zayıflamak ve kas yapmak isteyenlerin gözdesi oldu.
Halkla İlişkiler Uzmanı Alev Merve Ocakoğlu, seansın ardından 1 ay gibi kısa bir sürede istenilen sonuca ulaşıldığını belirtti, “Ameliyatsız bir şekilde sağlıklı bir görüntüyü elde etmek geliştirilen cihaz sayesinde mümkün. Hem kas yapıyor hem de yağları yakıyor” dedi.